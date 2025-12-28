Зеленский выставил Западу счет в сотни миллиардов

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, 21 ноября 2025 года

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал полное упреков сообщение, адресованное западным странам. В нем он фактически обвинил союзников в финансовом саботаже.

«Нам нужна поддержка мира – Европы и Соединенных Штатов Америки. А это: ПВО – сейчас недостаточно, оружие – сейчас недостаточно, деньги...» – написал украинский лидер.

Он признался, что Украина испытывает постоянный дефицит денег. По словам Зеленского, средств, в частности, не хватает на производство оружия и дронов.

В следующем посте политик выставил союзникам счет, назвав необходимую сумму для «восстановления» страны. Он отметил, что Украина нуждается примерно в 700-800 млрд. При этом в какой валюте, Зеленский не уточнил.

«Будет фонд восстановления Украины, будет суверенная инвестиционная платформа Украины», – написал он.

Это заявление Зеленского прозвучало на фоне выдачи Украине кредита в размере €90 млрд за счет бюджета Евросоюза. Подобное решение ЕС принял на саммите в Брюсселе 19 декабря. Эти деньги будут направлены на покрытие неотложных финансовых потребностей страны в 2026 и 2027 году.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Киев не сможет отдать Евросоюзу долг в €90 млрд и остальные займы. По ее мнению, Брюссель, вероятно, может вернуть эти деньги «натурой» — украинскими землями и недвижимостью.

