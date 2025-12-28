Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

СМИ: Зеленский может пойти на большие уступки, чем говорит

«Страна»: Зеленский согласился пойти на большие уступки, чем говорит публично
Владимир Зеленский
Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, готов пойти на куда большие уступки в мирном договоре, чем заявляет публично. Об этом пишет Telegram-канал издания «Страна.ua».

В материале говорится, что после вчерашнего заявления президента США Дональда Трампа выяснилось, что план из 20 пунктов, озвученный Зеленским, это не согласованный с Вашингтоном документ, а видение Киева параметров мирных договоренностей.

«В связи с этим уже возникла версия, что в реальности Зеленский согласился пойти на куда большие уступки, чем он это говорит публично. В том числе, и по ключевому вопросу территорий (вывод войск из Донецкой области)», — пишет «Страна».

При этом издание подчеркивает, что доказательств этому пока нет.

«Страна» добавила, что ждать новостей осталось недолго, так как сегодня состоятся переговоры Зеленского и Трампа.

Ночью украинский лидер прибыл в Соединенные Штаты. Его встреча с Трампом запланирована на 15:00 по местному времени (23:00 по московскому) в Палм-Бич, штат Флорида. В украинскую делегацию войдут секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, министр экономики Алексей Соболев, премьер-министр Юлия Свириденко, замглавы МИД Сергей Кислица.

Ранее Туск раскрыл детали разговора Зеленского с европейскими лидерами.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27518809_rnd_2",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+