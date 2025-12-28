СМИ: Зеленский может пойти на большие уступки, чем говорит

«Страна»: Зеленский согласился пойти на большие уступки, чем говорит публично

Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, готов пойти на куда большие уступки в мирном договоре, чем заявляет публично. Об этом пишет Telegram-канал издания «Страна.ua».

В материале говорится, что после вчерашнего заявления президента США Дональда Трампа выяснилось, что план из 20 пунктов, озвученный Зеленским, это не согласованный с Вашингтоном документ, а видение Киева параметров мирных договоренностей.

«В связи с этим уже возникла версия, что в реальности Зеленский согласился пойти на куда большие уступки, чем он это говорит публично. В том числе, и по ключевому вопросу территорий (вывод войск из Донецкой области)», — пишет «Страна».

При этом издание подчеркивает, что доказательств этому пока нет.

«Страна» добавила, что ждать новостей осталось недолго, так как сегодня состоятся переговоры Зеленского и Трампа.

Ночью украинский лидер прибыл в Соединенные Штаты. Его встреча с Трампом запланирована на 15:00 по местному времени (23:00 по московскому) в Палм-Бич, штат Флорида. В украинскую делегацию войдут секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, министр экономики Алексей Соболев, премьер-министр Юлия Свириденко, замглавы МИД Сергей Кислица.

