Губернатор Свердловской области пригрозил лишить лицензии «Красное & Белое»

Губернатор Свердловской области Сергей Куйвашев на своей странице в Instagram пригрозил лишить лицензии сеть «Красное & Белое», если не будут устранены нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

«Если руководство не устранит нарушения, у сети может быть отобрана лицензия. Недопустимо, чтобы одно предприятие ставило под угрозу здоровье и жизни большого количества людей», — заявил глава региона.

По его словам, проверка показала, что некоторые сотрудники сети «Красное & Белое» ходили на работу с явными симптомами ОРВИ. На 800 работников было лишь 2 градусника, что не позволяло организовать регулярное измерение температуры.

Ранее Куйвашев сообщил о новой вспышке коронавируса в регионе. Ее выявили в логистической компании, которая доставляет товары для сети «Красное & Белое». 232 сотрудника сделали тесты на COVID-19, у 136 был положительный результат.

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