В Москве скончались еще 75 пациентов с коронавирусом, что увеличивает общее число жертв до 1726, пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперштаб столицы.

В Москве коронавирусом заразились почти 150 тыс., выздоровели 31 тыс. пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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