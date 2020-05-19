Биолог рассказала о выходе России из пандемии коронавируса

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Доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Нурбубу Молдогазиева заявила, что число заражений коронавирусом в России достигнет минимума в конце июня-начале июля. Об этом пишет «Парламентская газета».

Она также сказала, что со 2 мая 2020 года Россия находится на этапе преодоления пика эпидемии.

Поскольку сейчас количество выявляемых случаев ежедневно снижается, можно говорить о переходе к нисходящей части кривой, которая продлится 5-6 недель.

Специалист также добавила, что эпидемия COVID-19 в стране полностью завершится тогда, когда количество активных случаев станет равно нулю. По ее словам, это произойдет в августе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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