Политика

Президент Киргизии прокомментировал возможность переворота в стране

Жапаров: никакого переворота или чего-то подобного в Киргизии не будет
Евгений Биятов/РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров в интервью государственному информагентству «Кабар» заявил, что каких-либо предпосылок для совершения государственного переворота в стране нет.

По словам главы государства, «никакого переворота или чего-то подобного не будет».

«Во-первых, закон этого не предусматривает, а во-вторых, такой ситуации не существует», — отметил Жапаров.

10 февраля глава Киргизии отправил в отставку своего сторонника, председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева. По данным местных СМИ, в последнее время в политических кругах ходили слухи о возможном участии главы спецслужбы в предстоящих президентских выборах.

Сам Ташиев такую возможность отвергал. Комментируя решение президента, генерал заявил, что его отставка стала неожиданностью.

12 февраля спикер Верховного совета Киргизии Нурланбек уулу Тургунбек подал заявление на увольнение.

Ранее политолог объяснил, почему президент Киргизии уволил главу ГКНБ.
 
