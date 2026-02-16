«Солнце нации». 85 лет назад родился Ким Чен Ир

16 февраля исполняется 85 лет со дня рождения Ким Чен Ира — второго верховного лидера Северной Кореи. Его жизнь была окружена мифами и противоречиями, которые сделали его одной из самых загадочных фигур современной истории.

Официальная северокорейская биография утверждает, что Ким Чен Ир появился на свет 16 февраля 1942 года в партизанском лагере на священной горе Пэктусан, причем его рождение сопровождалось чудесными знамениями, включая двойную радугу. Однако советские архивы указывают, что он родился годом ранее — 16 февраля 1941 года — в селе Вятское в СССР, где его отец Ким Ир Сен проходил военную подготовку. В 1949 году, когда Ким Чен Иру было всего восемь лет, его мать, Ким Чен Сук, умерла от внематочной беременности.

Ким Чен Ир получил образование в Китае и Пхеньяне. В 1961 году он вступил в Трудовую партию Кореи, а спустя 12 лет стал секретарем ее Центрального комитета. К 1994 году, после смерти своего отца, Ким Чен Ир возглавил страну.

Под его руководством КНДР столкнулась со значительными вызовами, включая экономические трудности, усугубленные политикой самообеспечения и международной изоляции. Самым мрачным периодом его правления стал голод второй половины 1990-х годов, получивший официальное название «Трудный поход». Из населения в примерно 22 миллиона жителей, по разным оценкам, погибли от 10 тысяч до 3 миллионов человек. В этот период Ким Чен Ир внедрил политику «Сонгун» («Армия прежде всего»), которая ставила военные нужды выше всего остального.

Ким Чен Ир умер 17 декабря 2011 года в возрасте 70 лет от сердечного приступа. После смерти он получил титул «Вечного генерального секретаря» Трудовой партии Кореи. По данным Центрального телеграфного агентства Северной Кореи (ЦТАК), всего за свою жизнь он получил около 1,2 тысячи хвалебных прозвищ, среди которых были в том числе «солнце человечества», «солнце всей жизни», «солнце нации», «защитник справедливости» и «человек №1 в современном мире».

Преемником Ким Чен Ира стал его сын Ким Чен Ын.