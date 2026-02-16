Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Фото

«Солнце нации». 85 лет назад родился Ким Чен Ир

Бразильский карнавал и падение Малинина: 18 главных фото недели
"Ангелы в белых халатах": как выглядели медсестры в СССР
Девушка Бонда и доктор Куин. Джейн Сеймур -- 75
«Мы долгое эхо друг друга». 90 лет назад родилась Анна Герман

16 февраля исполняется 85 лет со дня рождения Ким Чен Ира — второго верховного лидера Северной Кореи. Его жизнь была окружена мифами и противоречиями, которые сделали его одной из самых загадочных фигур современной истории.

Официальная северокорейская биография утверждает, что Ким Чен Ир появился на свет 16 февраля 1942 года в партизанском лагере на священной горе Пэктусан, причем его рождение сопровождалось чудесными знамениями, включая двойную радугу. Однако советские архивы указывают, что он родился годом ранее — 16 февраля 1941 года — в селе Вятское в СССР, где его отец Ким Ир Сен проходил военную подготовку. В 1949 году, когда Ким Чен Иру было всего восемь лет, его мать, Ким Чен Сук, умерла от внематочной беременности.

Ким Чен Ир получил образование в Китае и Пхеньяне. В 1961 году он вступил в Трудовую партию Кореи, а спустя 12 лет стал секретарем ее Центрального комитета. К 1994 году, после смерти своего отца, Ким Чен Ир возглавил страну.

Под его руководством КНДР столкнулась со значительными вызовами, включая экономические трудности, усугубленные политикой самообеспечения и международной изоляции. Самым мрачным периодом его правления стал голод второй половины 1990-х годов, получивший официальное название «Трудный поход». Из населения в примерно 22 миллиона жителей, по разным оценкам, погибли от 10 тысяч до 3 миллионов человек. В этот период Ким Чен Ир внедрил политику «Сонгун» («Армия прежде всего»), которая ставила военные нужды выше всего остального.

Ким Чен Ир умер 17 декабря 2011 года в возрасте 70 лет от сердечного приступа. После смерти он получил титул «Вечного генерального секретаря» Трудовой партии Кореи. По данным Центрального телеграфного агентства Северной Кореи (ЦТАК), всего за свою жизнь он получил около 1,2 тысячи хвалебных прозвищ, среди которых были в том числе «солнце человечества», «солнце всей жизни», «солнце нации», «защитник справедливости» и «человек №1 в современном мире».

Преемником Ким Чен Ира стал его сын Ким Чен Ын.
 
Теперь вы знаете
Оспа обезьян в России, мораторий на тарифы ЖКХ и китайский Новый год. Что нового к утру 16 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!