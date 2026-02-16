Россиян предупредили о подорожании мобильной связи и домашнего интернета

Экономист Шедько: мобильная связь и домашний интернет подорожают на 10% в 2026 году

Расходы россиян на мобильную связь и домашний интернет вырастут на 6–10% в 2026 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

«Рост тарифов на домашний интернет и услуги мобильной связи становится долгосрочным трендом и может означать окончание периода сравнительно дешевых телекоммуникационных услуг. Это связано с необходимостью поддерживать стабильную работу сетевой инфраструктуры и финансировать ее обновление. В 2026 году расходы домохозяйств на связь и домашний интернет могут увеличиться на 6–10%», — отметил Шедько.

По его словам, на стоимость услуг влияет совокупность факторов, в том числе усиление налогового бремени, общая инфляция и рост операционных расходов операторов. Дополнительное давление оказывает необходимость модернизации сетей и оборудования, а также выполнение регуляторных требований, связанных с безопасностью, в том числе развитием систем противодействия мошенничеству, добавил экономист.

По его словам, еще один фактор — изменение потребительских привычек и рост нагрузки на сети. Распространение цифровых сервисов и увеличение объема передаваемых данных требуют от операторов дополнительных вложений в инфраструктуру, что также отражается на тарифах для абонентов, заключил Шедько.

