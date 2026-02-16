Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Бизнес

Россиян предупредили о подорожании мобильной связи и домашнего интернета

Экономист Шедько: мобильная связь и домашний интернет подорожают на 10% в 2026 году
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Расходы россиян на мобильную связь и домашний интернет вырастут на 6–10% в 2026 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

«Рост тарифов на домашний интернет и услуги мобильной связи становится долгосрочным трендом и может означать окончание периода сравнительно дешевых телекоммуникационных услуг. Это связано с необходимостью поддерживать стабильную работу сетевой инфраструктуры и финансировать ее обновление. В 2026 году расходы домохозяйств на связь и домашний интернет могут увеличиться на 6–10%», — отметил Шедько.

По его словам, на стоимость услуг влияет совокупность факторов, в том числе усиление налогового бремени, общая инфляция и рост операционных расходов операторов. Дополнительное давление оказывает необходимость модернизации сетей и оборудования, а также выполнение регуляторных требований, связанных с безопасностью, в том числе развитием систем противодействия мошенничеству, добавил экономист.

По его словам, еще один фактор — изменение потребительских привычек и рост нагрузки на сети. Распространение цифровых сервисов и увеличение объема передаваемых данных требуют от операторов дополнительных вложений в инфраструктуру, что также отражается на тарифах для абонентов, заключил Шедько.

Ранее россиян предупредили о подорожании смартфонов и ноутбуков.
 
Теперь вы знаете
Оспа обезьян в России, мораторий на тарифы ЖКХ и китайский Новый год. Что нового к утру 16 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!