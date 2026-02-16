Размер шрифта
Волкова о Лимонове: «Сейчас бы он был на СВО и ловил пулю мечты»

Актриса Екатерина Волкова заявила, что Лимонов сейчас был бы на СВО
Андрей Стенин/РИА Новости

Актриса Екатерина Волкова рассказала в YouTube-интервью Ксении Собчак, что писатель Эдуард Лимонов приветствовал бы нынешние события на Украине, поскольку предсказывал подобный исход еще при жизни.

«Да, сейчас его время. Думаю, сейчас бы он был на СВО и ловил бы свою пулю мечты», — заявила звезда «Скорой помощи».

Лимонов, отметила Волкова, «мечтал», чтобы его не стало именно от ранения, а не от болезни.

«Он даже не хотел видиться с детьми, когда стал немощным. Не хотел, чтобы дети запомнили его таким», — подчеркнула она.

Волкова уточнила, что Лимонов не оставил детям материального наследства, кроме своего литературного творчества. По ее словам, у писателя «ничего не было». Сейчас правами на его произведения распоряжаются ее дети.

«Пока Саше не станет 18 лет, а ей уже в июле, то я. А Богдану уже 19 лет. Он сам подписывает. Он сейчас получил роялти, потому что нашли неизданную книгу американского периода Эдуарда», — поделилась Волкова.

Актриса отметила, что выплаты по роялти невелики: в среднем дети получают около 100 тыс. рублей в месяц. При этом печать книги обходится примерно в 200 тыс. рублей.

От Лимонова у артистки двое детей: Александр и Богдан. Супруги расстались, когда Волкова была беременна, однако знаменитость подчеркивала, что они смогли сохранить хорошие отношения после развода и писатель часто проводил время с сыном и дочерью.

Ранее стало известно, что Швыдкой высказался против жесткого дресс-кода в театрах.
 
