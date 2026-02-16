В новых файлах Эпштейна нашли украинские телефонные номера

В файлах финансиста Джеффри Эпштейна нашли украинские телефонные номера, связанные с торговлей людьми. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что через один из номеров неуказанные лица договаривались о встрече.

Согласно файлам, которые опубликовал минюст США, после того как одна из девушек не пришла на встречу, предположительно, с торговцем людьми, она начала получать оскорбительные сообщения на иврите и фотографии изувеченных женщин с предупреждением молчать.

Президент Украины Владимир Зеленский также упоминается в файлах Эпштейна в связи с торговлей людьми в республике. В одной из переписок задаются вопросом, собирается ли он это останавливать.

15 февраля минюст США завершил публикацию файлов по делу скандально известного финансиста Джефри Эпштейна. Генпрокурор назвала 300 имен знаменитостей, чьи имена встречаются в документах расследования. Среди них Дональд Трамп, Обамы и Клинтоны, Билл Гейтс и Илон Маск, Курт Кобейн и Ким Кардашьян. В минюсте подчеркивают, что упоминание в списке не означает обвинения или установления противоправных действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

