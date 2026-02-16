Стала известна причина задержки 36 поездов на Московском направлении

Причиной задержки поездов на Московском направлении стало провисание контактного провода в Новгородской области. Об этом сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД) в Telegram-канале.

В ОЖД рассказали, что движение поездов было приостановлено в 00:47 мск на участке Окуловка — Угловка.

Движение по второму главному пути восстановили в 3:30 мск, в 6:30 мск движение было полностью восстановлено.

В пути были задержаны 36 составов, сбой в графике движения составил от 20 минут до 4 часов 15 минут, отметили в ОЖД.

Среди задержанных поездов №054А «Гранд-Экспресс» (Москва — Петербург), №046Я (Иваново — Петербург) — задержка около 2,5 часов.

12 февраля в вагоне электрички на Ярославском вокзале в Москве произошло задымление. В третьем вагоне электропоезда «оплавился тэн», из-за чего повалил дым, отмечали в пресс-службе Московской железной дороги. Пассажиры успели покинуть состав, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее пассажирский поезд между РФ и Китаем возобновит следование впервые после пандемии.