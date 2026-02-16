Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Стала известна причина задержки 36 поездов на Московском направлении

Причиной задержки поездов на Московском направлении стало провисание провода
Mikhail Leonov/Shutterstock/FOTODOM

Причиной задержки поездов на Московском направлении стало провисание контактного провода в Новгородской области. Об этом сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД) в Telegram-канале.

В ОЖД рассказали, что движение поездов было приостановлено в 00:47 мск на участке ОкуловкаУгловка.

Движение по второму главному пути восстановили в 3:30 мск, в 6:30 мск движение было полностью восстановлено.

В пути были задержаны 36 составов, сбой в графике движения составил от 20 минут до 4 часов 15 минут, отметили в ОЖД.

Среди задержанных поездов №054А «Гранд-Экспресс» (Москва — Петербург), №046Я (Иваново — Петербург) — задержка около 2,5 часов.

12 февраля в вагоне электрички на Ярославском вокзале в Москве произошло задымление. В третьем вагоне электропоезда «оплавился тэн», из-за чего повалил дым, отмечали в пресс-службе Московской железной дороги. Пассажиры успели покинуть состав, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее пассажирский поезд между РФ и Китаем возобновит следование впервые после пандемии.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!