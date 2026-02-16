Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Политика

Нетаньяху потребовал лишить Иран любой возможности обогащать уран

Нетаньяху: сделка с Ираном возможна, если он не сможет обогащать уран
Ronen Zvulun/Reuters

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с главами ведущих еврейских организаций США в Иерусалиме призвал лишить Иран любой возможности обогащать уран. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Нетаньяху, он скептически настроен по поводу достижения договоренности между США и Ираном.

«Если договоренность будет достигнута, она должна будет содержать несколько моментов, которые мы считаем важными <...>. Во-первых, все обогащенные материалы должны быть вывезены из Ирана. Во-вторых, не должно быть никакой деятельности по обогащению: не остановка процесса обогащения, а демонтаж оборудования и инфраструктуры, позволяющей вести обогащение. И, в-третьих, [необходимо] разобраться также с вопросами баллистических ракет», — поделился Нетаньяху.

14 февраля портал Axios со ссылкой на американских чиновников писал, что Соединенные Штаты Америки планируют достичь сделки с Ираном с помощью усиления давления на иранскую нефть.

12 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США необходимо заключить сделку с Ираном. По словам главы Белого дома, ее отсутствие будет «травматично» для Исламской Республики.

Ранее Трамп назвал смену власти в Иране лучшим исходом для США.
 
Теперь вы знаете
Оспа обезьян в России, мораторий на тарифы ЖКХ и китайский Новый год. Что нового к утру 16 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!