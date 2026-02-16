Нетаньяху потребовал лишить Иран любой возможности обогащать уран

Нетаньяху: сделка с Ираном возможна, если он не сможет обогащать уран

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с главами ведущих еврейских организаций США в Иерусалиме призвал лишить Иран любой возможности обогащать уран. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Нетаньяху, он скептически настроен по поводу достижения договоренности между США и Ираном.

«Если договоренность будет достигнута, она должна будет содержать несколько моментов, которые мы считаем важными <...>. Во-первых, все обогащенные материалы должны быть вывезены из Ирана. Во-вторых, не должно быть никакой деятельности по обогащению: не остановка процесса обогащения, а демонтаж оборудования и инфраструктуры, позволяющей вести обогащение. И, в-третьих, [необходимо] разобраться также с вопросами баллистических ракет», — поделился Нетаньяху.

14 февраля портал Axios со ссылкой на американских чиновников писал, что Соединенные Штаты Америки планируют достичь сделки с Ираном с помощью усиления давления на иранскую нефть.

12 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США необходимо заключить сделку с Ираном. По словам главы Белого дома, ее отсутствие будет «травматично» для Исламской Республики.

Ранее Трамп назвал смену власти в Иране лучшим исходом для США.