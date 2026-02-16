Размер шрифта
На Кубани задержали еще одного министра

РИА: на Кубани министра Штрикова подозревают в превышении должностных полномочий
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) Краснодарского края Сергея Штрикова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Штрикова задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

«Штриков задержан <...> по подозрению в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ)», — говорится в публикации.

5 февраля у главы Отрадненского района Краснодарского края Андрея Волненко прошли обыски.

Чиновника подозревают в махинациях, напоминающих схему экс-главы Крымского района Сергея Леся по хищению земельных участков и оформлению их «на своих людей».

Обыски прошли одновременно по месту жительства Волненко и в его рабочем кабинете в здании районной администрации. Он возглавляет Отрадненский район с 2004 года. Срок текущих полномочий чиновника истек в сентябре 2025 года, однако конкурс по выбору нового главы района до настоящего времени проведен не был.

Ранее арестованный глава минтранса Кубани дал показания на подельников.
 
