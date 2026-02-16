Размер шрифта
Общество

В России предложили ввести мораторий на повышение платы за коммуналку

В Госдуму внесен законопроект о моратории на повышение тарифов за ЖКУ
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект о моратории на повышение тарифов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом пишет РИА Новости.

Одним из авторов инициативы стал парламентарий Юрий Афонин. В случае принятия закона мораторий на повышение ЖКУ будет действовать два года — с 1 марта 2026 года по 1 марта 2028 года.

Согласно действующим нормам Жилищного кодекса, увеличение платы за коммуналку не должно превышать максимальные индексы, однако значения сильно варьируются в зависимости от региона. По задумке авторов законопроекта, мораторий на повышение тарифов должен стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ и снизить финансовую нагрузку на потребителей.

В начале февраля 2026 года россияне начали массово жаловаться на повышение стоимости ЖКУ. По данным Telegram-канала Baza, жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московской, Владимирской и Ростовской областей получили квитанции с суммами вдвое выше прежних, причем уже за декабрь 2025 года — по итогам перерасчета.

В связи с этим председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости взять тарифы ЖКХ под особый контроль. В частности, предлагается расширить полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в части регулирования тарифов.

Ранее Песков оценил реакцию россиян на резкое повышение стоимости коммунальных услуг.
 
