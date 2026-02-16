В Брянске и пяти муниципалитетах восстановили тепло- и энергоснабжение

Тепло- и энергоснабжение в Брянске и пяти муниципалитетах региона восстановили в кратчайшие сроки после атаки украинских беспилотников. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что успешно завершить работы удалось в течение трех часов — благодаря героическим и профессиональным действиям энергетиков. Губернатор также отметил, что населенные пункты подключили к резервной генерации, которую регион закупил благодаря правительству РФ.

Глава Брянской области поблагодарил службы, которые оперативно обеспечили жителей региона теплом и электричеством.

15 февраля Богомаз сообщил о начале массированной атаки на Брянскую область. К вечеру в небе над регионом перехватили и уничтожили более 170 БПЛА самолетного типа. Под удары попали энергообъекты, в связи с чем пропало электричество и отопление в пяти муниципальных образованиях области и частично в Брянске.

