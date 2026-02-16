Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Политика

Делегация Украины отправлась в Женеву на переговоры. Военная операция, день 1454-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1454-й день
Евгений Биятов/РИА Новости

Делегация Украины вылетела в Женеву на трехсторонние переговоры. По данным ТАСС, на них обсудят энергетическое перемирие. Пожар, возникший после падения дронов в кубанском поселке Волна, потушен спустя сутки. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
8:54

🔴 Губернатор Воронежской области Александр Гусев: «Нововоронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения».

8:42

🔴 14 беспилотников сбиты силами ПВО над Калужской областью за ночь, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

8:26

В Минобороны России показали видео, запечатлевшее удар расчетов РСЗО «Град» группировки войск «Центр» по позициям ВСУ в лесополосе на Красноармейском направлении.

8:11

Пожар, 15 февраля охвативший резервуар с нефтепродуктами из-за падения обломков дрона в поселке Волна Краснодарского края, потушен, объявили в оперативном штабе региона.

8:07

В ходе трехсторонних переговоров в Женеве будет обсуждаться в том числе вопрос об энергетическом перемирии, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

8:03

Делегация Украины вылетела в Женеву на трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта, объявил глава офиса президента страны Кирилл Буданов.

8:00

Сегодня 1454-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
Теперь вы знаете
Оспа обезьян в России, мораторий на тарифы ЖКХ и китайский Новый год. Что нового к утру 16 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!