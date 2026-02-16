В МИД РФ назвали истерикой призыв Зеленского к травле россиян на Олимпиаде

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе «Большая игра» на Первом канале заявила, что призыв президента Украины Владимира Зеленского дисквалифицировать российских спортсменов на Олимпиаде является истерикой.

«Конечно, неонацизм. Я думаю, что заявление, которое сделал Зеленский, я не уверена теперь, что это можно называть заявлением, — это истерика, крики, запугивание, это чудовищная нацистская риторика, которую он позволил себе в отношении спортсменов, участвующих в Олимпийских играх тому ярчайшее свидетельство», — сказала Захарова.

Владимир Зеленский резко отреагировал на дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича, заявив, что отстранения от Игр заслуживают только 13 россиян, находящихся в Италии на Олимпиаде.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов.

XXV зимние Олимпийские игры официально открылись в Милане и Кортина-д'Ампеццо в ночь на 7 февраля. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии открытия.

Ранее Дмитрий Песков заявил о важности защиты интересов российских спортсменов на Олимпиаде.