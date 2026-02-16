Размер шрифта
Сын свергнутого шаха призвал США к «гуманитарной интервенции» в Иран

Сын свергнутого шаха Пехлеви призвал к гуманитарной интервенции США в Иран
Stringer/Reuters

Сын свергнутого в 1979 году шаха Реза Пехлеви в эфире Fox News заявил, что любое вмешательство США в дела Ирана будет «гуманитарной» акцией на фоне подавления протестов в стране.

«Именно поэтому так необходима интервенция, потому что сегодня первая просьба иранцев, как внутри страны, так и за рубежом, — это просьба о помощи. Эта интервенция — гуманитарная интервенция, направленная на спасение жизней», — сказал Пехлеви.

Он выразил надежду, что американский лидер Дональд Трамп понимает, «насколько необходимо это вмешательство» и что оно может помочь «положить конец этому нежелательному режиму».

До этого Пехлеви выступил с обращением, в котором представил программу реформирования Ирана. По его словам, ядерная программа Ирана будет прекращена, как и финансирование «террористических группировок». Тегеран будет сотрудничать с партнерами в борьбе с терроризмом, организованной преступностью и радикальными течениями ислама.

Он также пообещал восстановить дипломатические отношения с США и признать Израиль. Речь идет о новой главе истории, основанной на «взаимном признании, суверенитете и национальных интересах», указал Пехлеви.

Ранее Иран обвинил иностранные спецслужбы в организации беспорядков.
 
