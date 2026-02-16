«Поджатые губы и надутые щеки»: Каллас получила премию за «худший покерфейс»

Politico присудила Каллас премию за «худший покерфейс» на конференции в Мюнхене

Главе евродипломатии Кае Каллас присудили премию за «худший покерфейс». Подобное звание ей дала газета Politico по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

По информации издания, Каллас была удостоена премии за «худший покерфейс» за то, что не смогла скрыть скептическое отношение к заявлениям постпреда США при ООН Майка Уолтца на конференции в Мюнхене.

«Поджатые губы и надутые щеки — реакция Каллас быстро набрала популярность в сети, став символом раздражения, которое американцы вызывают у Европы», — говорится в публикации.

Также Каллас удостоилась награды от Politico за один из двух «Самых крупных споров» все с тем же Уолтцем.

Упоминается в статье и генсек НАТО Марк Рютте, которому присудили премию за самые странные истории. Газета вспомнила, как он объяснялся, почему дал президенту США Дональду Трампу прозвище «папочка», а также его историю о «беседе» с псом на Украине.

Среди других «лауреатов» премии Politico — президент Финляндии Александр Стубб, который получил «Самое большое повышение самооценки» за продажу своей книги на саммите, премьер Италии Джорджа Мелони с «Самым заметным проявлением неуважения» из-за пропуска мероприятия и госсекретарь США Марко Рубио, удостоившийся «Самых бурных оваций».

