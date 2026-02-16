Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

В Одессе взорвался автомобиль

«Страна.ua»: в Одессе при активации сигнализации взорвался автомобиль
ГСЧС Украины

В Одессе взорвался автомобиль. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

По их данным, взрыв произошел, когда владелец машины активировал сигнализацию. По предварительной информации, пострадал 56-летний мужчина, его госпитализировали.

Отмечается, что в настоящее время полиция работает на месте происшествия. На опубликованных в сети кадрах видно, что транспортное средство взрывной волной отбросило на другой автомобиль.

До этого сообщалось, что в Кропивницком (бывший Кировоград) в центральной части Украины произошли взрывы на фоне воздушной тревоги.

Также стало известно о взрыве в Николаеве на юге Украины.

Накануне в Конотопе Сумской области республики был уничтожен объект городской инфраструктуры. Налеты на населенный пункт начались с 17:00. Конотоп атаковали до 10 беспилотников и баллистические ракеты. В городе был слышен сигнал тревоги и взрыв. Из жителей при налетах никто не пострадал, но Конотоп остался без света.

Ранее Зеленский призвал выслать живущих на Западе граждан РФ и их близких.
 
Теперь вы знаете
Оспа обезьян в России, мораторий на тарифы ЖКХ и китайский Новый год. Что нового к утру 16 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!