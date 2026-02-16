«Страна.ua»: в Одессе при активации сигнализации взорвался автомобиль

В Одессе взорвался автомобиль. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

По их данным, взрыв произошел, когда владелец машины активировал сигнализацию. По предварительной информации, пострадал 56-летний мужчина, его госпитализировали.

Отмечается, что в настоящее время полиция работает на месте происшествия. На опубликованных в сети кадрах видно, что транспортное средство взрывной волной отбросило на другой автомобиль.

До этого сообщалось, что в Кропивницком (бывший Кировоград) в центральной части Украины произошли взрывы на фоне воздушной тревоги.

Также стало известно о взрыве в Николаеве на юге Украины.

Накануне в Конотопе Сумской области республики был уничтожен объект городской инфраструктуры. Налеты на населенный пункт начались с 17:00. Конотоп атаковали до 10 беспилотников и баллистические ракеты. В городе был слышен сигнал тревоги и взрыв. Из жителей при налетах никто не пострадал, но Конотоп остался без света.

