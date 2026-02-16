Новосибирец забаррикадировался в квартире и пытался поджечь ее на глазах правоохранителей

Mash: в Новосибирске пьяный мужчина забаррикадировался в квартире с партнершей

Жителя Новосибирска задержали после того, как он забаррикадировался дома вместе с сожительницей. Об этом сообщает Mash Siberia.

Инцидент произошел на улице Курчатова. Мужчина якобы удерживал в жилье семью и утверждал, что у него есть ружье. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, он, по словам соседа, забил дверь гвоздями и пытался ее поджечь. Спасатели смогли оперативно ликвидировать возгорание.

«Пока правоохранители ждали приказа о вскрытии квартиры, мужик колотил сожительницу. Сейчас она на опросе», – сообщается в публикации.

По данным NGS.ru, инциденту предшествовал поход в магазин с возлюбленной. В торговой точке он «кошмарил» партнершу, после чего вернулся с ней домой и забаррикадировался.

В этот момент он якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что россиянин нередко бил сожительницу и, как рассказали местные жители, употреблял наркотики.

