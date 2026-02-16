Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Новосибирец забаррикадировался в квартире и пытался поджечь ее на глазах правоохранителей

Mash: в Новосибирске пьяный мужчина забаррикадировался в квартире с партнершей
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash Siberia»

Жителя Новосибирска задержали после того, как он забаррикадировался дома вместе с сожительницей. Об этом сообщает Mash Siberia.

Инцидент произошел на улице Курчатова. Мужчина якобы удерживал в жилье семью и утверждал, что у него есть ружье. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, он, по словам соседа, забил дверь гвоздями и пытался ее поджечь. Спасатели смогли оперативно ликвидировать возгорание.

«Пока правоохранители ждали приказа о вскрытии квартиры, мужик колотил сожительницу. Сейчас она на опросе», – сообщается в публикации.

По данным NGS.ru, инциденту предшествовал поход в магазин с возлюбленной. В торговой точке он «кошмарил» партнершу, после чего вернулся с ней домой и забаррикадировался.

В этот момент он якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что россиянин нередко бил сожительницу и, как рассказали местные жители, употреблял наркотики.

Ранее россиянка, не заплатившая за проживание, забаррикадировалась в номере тайского отеля.
 
Теперь вы знаете
Оспа обезьян в России, мораторий на тарифы ЖКХ и китайский Новый год. Что нового к утру 16 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!