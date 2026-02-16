Размер шрифта
Украинские диверсанты попытались зайти в тыл ВС России под Купянском

SHOT: две ДРГ попытались зайти в тыл ВС РФ под Купянском, но были уничтожены
Росгвардия

Две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались зайти в тыл российской армии под Купянском в Харьковской области. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что диверсанты приблизились к позициям российских военных военных на расстоянии 2 км в районе Куриловки. Обе ДРГ, в составе которых были восемь человек, были обнаружены и уничтожены.

9 февраля СМИ сообщали, что украинские диверсанты в российской форме пытались заходить в тыл российской армии в Донецкой народной республике (ДНР) со стороны Запорожской области.

7 февраля пилот-испытатель ударных БПЛА «Овод» с позывным «Святой» рассказал, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ, состоявшая из американских, британских и польских наемников, была уничтожена в зоне спецоперации на второй линии обороны.

Ранее украинская ДРГ, состоящая из иностранных наемников, была уничтожена на второй линии обороны.
 
