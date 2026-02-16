В Крыму готовы принять президента США Дональда Трампа с официальным визитом. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

«Трампа мы готовы видеть в Крыму. Мы с удовольствием покажем, кем мы были и кем стали», — сказал он.

Константинов отметил, что крымчане хотят иметь диалог с политиками, способными трезво и объективно воспринимать реальность.

До этого Дональд Трамп заявлял, что Крымский полуостров «останется в составе России» в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, этот факт хорошо понимает и украинский лидер Владимир Зеленский. Президент США напомнил, что полуостров стал частью России уже довольно давно.

Трамп также выражал свое восхищение Крымом. В одном из интервью глава Белого дома назвал его «сердцем», окруженным со всех сторон водой. Американский лидер отметил, что у полуострова есть огромный потенциал.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ проголосовали 96,77% избирателей из Крыма и 95,6% — из Севастополя. При этом украинские власти по-прежнему отказываются признавать результаты референдума, считая Крым временно оккупированной территорией. Многие страны Запада поддерживают позицию Киева.

Ранее Мединский рассказал, зачем Крым передали Украине в 1954 году.