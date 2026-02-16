Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Минюст США завершил публикацию файлов Эпштейна. Генпрокурор назвала 300 имен знаменитостей оттуда

Генпрокурор США назвала 300 знаменитостей из файлов Эпштейна

Генеральный прокурор США Пэм Бонди уведомила конгресс о публикации полного массива материалов по делу Джеффри Эпштейна. Она представила перечень из более чем 300 публичных фигур, чьи имена встречаются в документах расследования. Среди них Дональд Трамп, Обамы и Клинтоны, Билл Гейтс и Илон Маск, Курт Кобейн и Ким Кардашьян. В минюсте подчеркивают, что упоминание в списке не означает обвинения или установления противоправных действий.

Министерство юстиции США уведомило конгресс о завершении публикации всех материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, подлежащих раскрытию в соответствии с разделом 3 Закона о прозрачности файлов Эпштейна. Как сообщает Fox News, в письме, направленном руководству юридических комитетов сената и палаты представителей, содержится перечень более чем 300 государственных должностных лиц и «политически значимых персон», чьи имена встречаются в опубликованных документах хотя бы один раз.

По словам генерального прокурора Пэм Бонди, таким образом настало полное соблюдение установленного 19 декабря 2025 года крайнего срока для публичного обнародования файлов, связанных с Эпштейном.

Согласно разъяснениям минюста и ранее представленным документам в суд Нью-Йорка, раскрытию подлежат все «записи, документы, сообщения и материалы расследования», относящиеся к девяти установленным законом категориям. К ним отнесены материалы федерального расследования в отношении Эпштейна и его соучастницы Гислейн Максвелл, упоминания отдельных лиц в связи с деятельностью Эпштейна, а также документы, связанные с гражданскими соглашениями и процессуальными решениями — включая соглашения о признании вины, иммунитет и иные формы урегулирования.

Читайте также
Зеленский и Макрон. Кто из действующих политиков засветился в файлах Эпштейна

В массив также включены сведения об организациях и структурах, предположительно связанных с финансовой деятельностью Эпштейна, внутренние электронные письма, служебные записки и протоколы совещаний министерства юстиции. Отдельный блок касается обстоятельств задержания и смерти Эпштейна, включая отчеты об инцидентах, интервью со свидетелями и судебно-медицинские материалы.

Рабочая группа из сотен юристов изучила около 6 млн страниц документов. В публичный доступ передано более 3,5 млн страниц, свыше 2 тыс. видеозаписей и около 180 тыс. изображений. Небольшое количество материалов остается предметом судебных процедур.

Читайте также
Куда пропали еще три миллиона файлов Эпштейна?
Виталий Рюмшин

Кто попал в файлы Эпштейна

Минюст подчеркивает, что включение имени в перечень не означает противоправных действий либо наличия прямых контактов с Эпштейном или Максвелл. По словам генпрокурора, имена встречаются «в самых разных контекстах» — от прямой электронной переписки до упоминаний в документах и публикациях прессы, которые могут не иметь прямого отношения к уголовному расследованию.

Фигуранты

В списке действующие и бывшие политики, предприниматели и представители индустрии развлечений. В файлах фигурируют Дональд Трамп, Барак и Мишель Обама, Джо Байден, Камала Харрис, Билл и Хиллари Клинтон, папа Римский Иоанн Павел II, принц Гарри, Билл Гейтс, Илон Маск, Марк Цукерберг, Вуди Аллен, Роберт Де Ниро, Курт Кобейн, Боно, Бейонсе, Ким Кардашьян и другие публичные фигуры. Перечень не сопровождается классификацией по степени вовлеченности или какой-либо юридической оценкой. В список не включены лица, чьи имена были засекречены.

«Никакие записи не были скрыты или отредактированы из-за чувства неловкости, ущерба репутации или политической чувствительности, в том числе в отношении любого государственного чиновника, общественного деятеля или иностранного высокопоставленного лица», — утверждает Пэм Бонди.

«Любые исключения из списка являются непреднамеренными и, как пояснялось в предыдущих письмах в конгресс, результатом объема и скорости, с которыми министерство выполняло требования Закона», — добавила генпрокурор.

Читайте также
Эпштейна «похоронили» за день до смерти. Его брат уверен: Трамп приказал убить финансиста

Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и умер в федеральной тюрьме в июле того же года. Следствие пришло к выводу о самоубийстве. Гислейн Максвелл впоследствии была осуждена федеральным судом на 20 лет.
 
Теперь вы знаете
История обмана. Как героиня, спасавшая девочек из ада, оказалась мошенницей на доверии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!