Минюст США завершил публикацию файлов Эпштейна. Генпрокурор назвала 300 имен знаменитостей оттуда

Генеральный прокурор США Пэм Бонди уведомила конгресс о публикации полного массива материалов по делу Джеффри Эпштейна. Она представила перечень из более чем 300 публичных фигур, чьи имена встречаются в документах расследования. Среди них Дональд Трамп, Обамы и Клинтоны, Билл Гейтс и Илон Маск, Курт Кобейн и Ким Кардашьян. В минюсте подчеркивают, что упоминание в списке не означает обвинения или установления противоправных действий.

Министерство юстиции США уведомило конгресс о завершении публикации всех материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, подлежащих раскрытию в соответствии с разделом 3 Закона о прозрачности файлов Эпштейна. Как сообщает Fox News, в письме, направленном руководству юридических комитетов сената и палаты представителей, содержится перечень более чем 300 государственных должностных лиц и «политически значимых персон», чьи имена встречаются в опубликованных документах хотя бы один раз.

По словам генерального прокурора Пэм Бонди, таким образом настало полное соблюдение установленного 19 декабря 2025 года крайнего срока для публичного обнародования файлов, связанных с Эпштейном.

Согласно разъяснениям минюста и ранее представленным документам в суд Нью-Йорка, раскрытию подлежат все «записи, документы, сообщения и материалы расследования», относящиеся к девяти установленным законом категориям. К ним отнесены материалы федерального расследования в отношении Эпштейна и его соучастницы Гислейн Максвелл, упоминания отдельных лиц в связи с деятельностью Эпштейна, а также документы, связанные с гражданскими соглашениями и процессуальными решениями — включая соглашения о признании вины, иммунитет и иные формы урегулирования.

В массив также включены сведения об организациях и структурах, предположительно связанных с финансовой деятельностью Эпштейна, внутренние электронные письма, служебные записки и протоколы совещаний министерства юстиции. Отдельный блок касается обстоятельств задержания и смерти Эпштейна, включая отчеты об инцидентах, интервью со свидетелями и судебно-медицинские материалы.

Рабочая группа из сотен юристов изучила около 6 млн страниц документов. В публичный доступ передано более 3,5 млн страниц, свыше 2 тыс. видеозаписей и около 180 тыс. изображений. Небольшое количество материалов остается предметом судебных процедур.

Кто попал в файлы Эпштейна

Минюст подчеркивает, что включение имени в перечень не означает противоправных действий либо наличия прямых контактов с Эпштейном или Максвелл. По словам генпрокурора, имена встречаются «в самых разных контекстах» — от прямой электронной переписки до упоминаний в документах и публикациях прессы, которые могут не иметь прямого отношения к уголовному расследованию.

Фигуранты В списке действующие и бывшие политики, предприниматели и представители индустрии развлечений. В файлах фигурируют Дональд Трамп, Барак и Мишель Обама, Джо Байден, Камала Харрис, Билл и Хиллари Клинтон, папа Римский Иоанн Павел II, принц Гарри, Билл Гейтс, Илон Маск, Марк Цукерберг, Вуди Аллен, Роберт Де Ниро, Курт Кобейн, Боно, Бейонсе, Ким Кардашьян и другие публичные фигуры. Перечень не сопровождается классификацией по степени вовлеченности или какой-либо юридической оценкой. В список не включены лица, чьи имена были засекречены.

«Никакие записи не были скрыты или отредактированы из-за чувства неловкости, ущерба репутации или политической чувствительности, в том числе в отношении любого государственного чиновника, общественного деятеля или иностранного высокопоставленного лица», — утверждает Пэм Бонди.

«Любые исключения из списка являются непреднамеренными и, как пояснялось в предыдущих письмах в конгресс, результатом объема и скорости, с которыми министерство выполняло требования Закона», — добавила генпрокурор.

Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и умер в федеральной тюрьме в июле того же года. Следствие пришло к выводу о самоубийстве. Гислейн Максвелл впоследствии была осуждена федеральным судом на 20 лет.