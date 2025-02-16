16 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 16 февраля
- День разведки ВМФ России
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие и ветераны морской разведки ВМФ России. В задачи этого рода войск входит сбор информации о местах расположения группировок противника, его вооружении, численном составе и предполагаемых намерениях.
Изначально морская разведка входила в состав военной разведки российской армии. 16 февраля 1938 года все вопросы военно-морской разведки перешли в ведение вновь созданного Разведывательного отдела Наркомата Военно-Морского флота. В 1998 году главком ВМФ России подписал приказ о выделении отдельной даты для праздника в честь морских разведчиков.
- День архива Минэнерго России
История российской энергетики ведет свой отсчет с начала XIX века, когда в стране стартовала разработка угольных месторождений. На протяжении следующего столетия энергетическая отрасль активно развивалась.
В январе 1939 года был создан Народный комиссариат электростанций и электропромышленности СССР. А 16 февраля того же года к своим обязанностям приступили сотрудники архивохранилища. С тех пор именно эта дата считается Днем архива Минэнерго России.
Работники архива хранят информацию о достижениях отечественных энергетиков самого разного уровня. На данный момент в ведомстве насчитывается более 10 млн листов документов.
- День тамбовских героев
Праздник отмечается во всех городах и районах Тамбовской области. Он приурочен к памятной дате: 16 февраля 1942 года знаменитой разведчице, партизанке и уроженке Тамбовщины Зое Космодемьянской присвоили звание Героя Советского Союза посмертно. В 2020 году по предложению депутатов Тамбовской областной думы в регионе учредили праздник в память о ней и других героях.
Накануне памятной даты в школах региона и Доме молодежи прошли уроки мужества, познавательные мероприятия, патриотические игры и открылись тематические фотовыставки.
Портрет партизанки Зои Космодемьянской, присланный в дар музею Красной Армии художницей Таисой Жаспар из ШанхаяДавид Шоломович/РИА Новости
- Международный день французского сорта винограда сира
16 февраля в мире празднуется Международный день французского сорта винного винограда сира. Или, как его называют во многих других странах мира, — шираза. Этот один из самых популярных сортов винограда в мире прославился своими вкусовыми характеристиками. Ценители описывают его как ягоду с нотками вкуса ежевики, вишни, розмарина и черного перца. Сегодня этот старый французский сорт винограда успешно выращивается в России и востребован отечественными виноделами.
- День валенок
Этот неофициальный праздник отмечают в России 16 февраля. Точно неизвестно, кто именно придумал отмечать день исконно русской обуви в конце зимы, однако дата укоренилась. В этот день в детских садах, школах и музеях проходят тематические мероприятия. А еще этот праздник — повод выгулять валенки, которые сегодня вновь вошли в моду. Если, конечно, на улице есть снег.
Какие праздники отмечаются 16 февраля в других странах
Северная Корея — День сияющей звезды. Этот праздник посвящен дню рождения второго лидера государства, Ким Чен Ира. Дату установили в 2012 году — через год после смерти правителя. 16 февраля по всей стране проходят фестивали и музыкальные представления.
США — Дeнь пoмoщи вopчунaм. Этот национальный праздник призывает людей уделить внимание тем, кто постоянно не в настроении и ворчит. Поднимать настроение ворчунам принято угощениями и беседами по душам. Если же вдруг оказалось, что ворчун — это вы, порадуйте себя прогулкой, походом в кино, кафе или любимой песней.
США — Национальный день миндаля. Традиция отмечать необычный гастрономический праздник зародилась в Калифорнии. Все дело в том, что в этом штате США миндаль начинает цвести в феврале. А еще Калифорния наряду с Китаем удерживает пальму лидерства по производству этого ореха. Кстати, в России миндаль тоже выращивают. В основном эта культура представлена в Крыму и на Кавказе.
Церковные праздники 16 февраля
- Попразднство Сретения Господня
В этот день православные продолжают вспоминать встречу старца Симеона с младенцем Христом, которая символизирует личную встречу каждого человека с Богом. Сретение Господне — один из главных праздников церковного года, который посвящен одновременно и Иисусу Христу, и Пресвятой Богородице. Его ежегодно отмечают 15 февраля.
- Собор святых Пермской митрополии
Собор утвержден 4 января 2015 года благословением патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это преходящее празднование, отмечается в первое воскресенье после 11 февраля.
Народные праздники и приметы 16 февраля
- Починки
Этот праздник славянского календаря отмечался на следующий день после Сретения. В народе его называли Починками. Все потому, что после праздника крестьяне приступали к ремонту сельскохозяйственного инвентаря, готовились к весне и посевной. Считалось, что хороший хозяин не должен тянуть с хозяйственными работами до весны.
На праздник готовили специальное блюдо под названием саламата. Оно представляло собой распущенное в воде гречишное пресное тесто с маслом.
- Приметы
В этот день люди внимательно наблюдали за снегом. Если вдруг начался снегопад с крупными хлопьями, ждать дождливого лета.
Какие исторические события произошли 16 февраля
- 1568 — испанская инквизиция приговорила к смерти всех жителей Нидерландов.
- 1571 — Иван Грозный утвердил первый в России воинский устав — «Боярский приговор о станичной и сторожевой службе».
- 1722 — Петр I подписал «Указ о наследии престола», согласно которому император назначал преемника по своему усмотрению, а не по старшинству.
- 1923 — Говард Картер обнаружил и открыл гробницу фараона Тутанхамона.
- 1948 — американский астроном Джерард Койпер открыл Миранду, спутник Урана.
- 1957 — в СССР учредили медаль «За спасение утопающих».
- 1976 — Камский автомобильный завод выпустил первый автомобиль марки КАМАЗ.
- 2005 — вступил в силу Киотский протокол.
Дни рождения и юбилеи 16 февраля
- 1731 год — родился Марчелло Баччарелли, итальянский художник-портретист эпохи барокко.
- 1831 год — родился Николай Лесков, русский писатель, публицист, литературный критик.
- 1893 год — родился Михаил Тухачевский, военачальник, маршал Советского Союза, герой Гражданской войны.
- 1925 год — родился Валерий Гинзбург, советский кинооператор, народный артист России.
Кто отмечает дни рождения
- 67 лет исполняется Айс-Ти, американскому рэперу, вокалисту трэш-метал-группы «Body Count», лауреату «Грэмми».
- 51 год исполняется Махершала Али, американскому актеру, лауреату двух премий «Оскар».
- 48 лет исполняется Алексею Морозову, российскому хоккеисту, двукратному чемпиону мира, президенту КХЛ.
- 36 лет исполняется Элизабет Олсен, американской актрисе кино и телевидения.