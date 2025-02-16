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16 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 16 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
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Алексей Мальгавко/РИА Новости
16 февраля свой праздник отмечают военно-морские разведчики и работники архива Минэнерго. Также в этот день вспоминают о подвигах Зои Космодемьянской, а ценители вин поднимают бокалы в честь популярного сорта винограда. Какие еще даты и праздники отмечают 16 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 16 февраля Какие праздники отмечаются 16 февраля в других странах Церковные праздники 16 февраля Народные праздники и приметы 16 февраля Какие исторические события произошли 16 февраля Дни рождения и юбилеи 16 февраля

Праздники в России и мире 16 февраля

  • День разведки ВМФ России

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие и ветераны морской разведки ВМФ России. В задачи этого рода войск входит сбор информации о местах расположения группировок противника, его вооружении, численном составе и предполагаемых намерениях.

Изначально морская разведка входила в состав военной разведки российской армии. 16 февраля 1938 года все вопросы военно-морской разведки перешли в ведение вновь созданного Разведывательного отдела Наркомата Военно-Морского флота. В 1998 году главком ВМФ России подписал приказ о выделении отдельной даты для праздника в честь морских разведчиков.

История российской энергетики ведет свой отсчет с начала XIX века, когда в стране стартовала разработка угольных месторождений. На протяжении следующего столетия энергетическая отрасль активно развивалась.

В январе 1939 года был создан Народный комиссариат электростанций и электропромышленности СССР. А 16 февраля того же года к своим обязанностям приступили сотрудники архивохранилища. С тех пор именно эта дата считается Днем архива Минэнерго России.

Работники архива хранят информацию о достижениях отечественных энергетиков самого разного уровня. На данный момент в ведомстве насчитывается более 10 млн листов документов.

  • День тамбовских героев

Праздник отмечается во всех городах и районах Тамбовской области. Он приурочен к памятной дате: 16 февраля 1942 года знаменитой разведчице, партизанке и уроженке Тамбовщины Зое Космодемьянской присвоили звание Героя Советского Союза посмертно. В 2020 году по предложению депутатов Тамбовской областной думы в регионе учредили праздник в память о ней и других героях.

Накануне памятной даты в школах региона и Доме молодежи прошли уроки мужества, познавательные мероприятия, патриотические игры и открылись тематические фотовыставки.

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Портрет партизанки Зои Космодемьянской, присланный в дар музею Красной Армии художницей Таисой Жаспар из Шанхая

Давид Шоломович/РИА Новости

  • Международный день французского сорта винограда сира

16 февраля в мире празднуется Международный день французского сорта винного винограда сира. Или, как его называют во многих других странах мира, — шираза. Этот один из самых популярных сортов винограда в мире прославился своими вкусовыми характеристиками. Ценители описывают его как ягоду с нотками вкуса ежевики, вишни, розмарина и черного перца. Сегодня этот старый французский сорт винограда успешно выращивается в России и востребован отечественными виноделами.

  • День валенок

Этот неофициальный праздник отмечают в России 16 февраля. Точно неизвестно, кто именно придумал отмечать день исконно русской обуви в конце зимы, однако дата укоренилась. В этот день в детских садах, школах и музеях проходят тематические мероприятия. А еще этот праздник — повод выгулять валенки, которые сегодня вновь вошли в моду. Если, конечно, на улице есть снег.

Какие праздники отмечаются 16 февраля в других странах

Северная Корея — День сияющей звезды. Этот праздник посвящен дню рождения второго лидера государства, Ким Чен Ира. Дату установили в 2012 году — через год после смерти правителя. 16 февраля по всей стране проходят фестивали и музыкальные представления.

США — Дeнь пoмoщи вopчунaм. Этот национальный праздник призывает людей уделить внимание тем, кто постоянно не в настроении и ворчит. Поднимать настроение ворчунам принято угощениями и беседами по душам. Если же вдруг оказалось, что ворчун — это вы, порадуйте себя прогулкой, походом в кино, кафе или любимой песней.

США — Национальный день миндаля. Традиция отмечать необычный гастрономический праздник зародилась в Калифорнии. Все дело в том, что в этом штате США миндаль начинает цвести в феврале. А еще Калифорния наряду с Китаем удерживает пальму лидерства по производству этого ореха. Кстати, в России миндаль тоже выращивают. В основном эта культура представлена в Крыму и на Кавказе.

Церковные праздники 16 февраля

  • Попразднство Сретения Господня

В этот день православные продолжают вспоминать встречу старца Симеона с младенцем Христом, которая символизирует личную встречу каждого человека с Богом. Сретение Господне — один из главных праздников церковного года, который посвящен одновременно и Иисусу Христу, и Пресвятой Богородице. Его ежегодно отмечают 15 февраля.

  • Собор святых Пермской митрополии

Собор утвержден 4 января 2015 года благословением патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это преходящее празднование, отмечается в первое воскресенье после 11 февраля.

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Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Народные праздники и приметы 16 февраля

  • Починки

Этот праздник славянского календаря отмечался на следующий день после Сретения. В народе его называли Починками. Все потому, что после праздника крестьяне приступали к ремонту сельскохозяйственного инвентаря, готовились к весне и посевной. Считалось, что хороший хозяин не должен тянуть с хозяйственными работами до весны.

На праздник готовили специальное блюдо под названием саламата. Оно представляло собой распущенное в воде гречишное пресное тесто с маслом.

  • Приметы

В этот день люди внимательно наблюдали за снегом. Если вдруг начался снегопад с крупными хлопьями, ждать дождливого лета.

Какие исторические события произошли 16 февраля

  • 1568 — испанская инквизиция приговорила к смерти всех жителей Нидерландов.
  • 1571Иван Грозный утвердил первый в России воинский устав — «Боярский приговор о станичной и сторожевой службе».
  • 1722 — Петр I подписал «Указ о наследии престола», согласно которому император назначал преемника по своему усмотрению, а не по старшинству.
  • 1923Говард Картер обнаружил и открыл гробницу фараона Тутанхамона.
  • 1948 — американский астроном Джерард Койпер открыл Миранду, спутник Урана.
  • 1957 — в СССР учредили медаль «За спасение утопающих».
  • 1976 — Камский автомобильный завод выпустил первый автомобиль марки КАМАЗ.
  • 2005 — вступил в силу Киотский протокол.

Дни рождения и юбилеи 16 февраля

  • 1731 год — родился Марчелло Баччарелли, итальянский художник-портретист эпохи барокко.
  • 1831 год — родился Николай Лесков, русский писатель, публицист, литературный критик.
  • 1893 год — родился Михаил Тухачевский, военачальник, маршал Советского Союза, герой Гражданской войны.
  • 1925 год — родился Валерий Гинзбург, советский кинооператор, народный артист России.

Кто отмечает дни рождения

  • 67 лет исполняется Айс-Ти, американскому рэперу, вокалисту трэш-метал-группы «Body Count», лауреату «Грэмми».
  • 51 год исполняется Махершала Али, американскому актеру, лауреату двух премий «Оскар».
  • 48 лет исполняется Алексею Морозову, российскому хоккеисту, двукратному чемпиону мира, президенту КХЛ.
  • 36 лет исполняется Элизабет Олсен, американской актрисе кино и телевидения.

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