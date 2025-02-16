16 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

16 февраля свой праздник отмечают военно-морские разведчики и работники архива Минэнерго. Также в этот день вспоминают о подвигах Зои Космодемьянской, а ценители вин поднимают бокалы в честь популярного сорта винограда. Какие еще даты и праздники отмечают 16 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 16 февраля

День разведки ВМФ России

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие и ветераны морской разведки ВМФ России. В задачи этого рода войск входит сбор информации о местах расположения группировок противника, его вооружении, численном составе и предполагаемых намерениях.

Изначально морская разведка входила в состав военной разведки российской армии. 16 февраля 1938 года все вопросы военно-морской разведки перешли в ведение вновь созданного Разведывательного отдела Наркомата Военно-Морского флота. В 1998 году главком ВМФ России подписал приказ о выделении отдельной даты для праздника в честь морских разведчиков.

День архива Минэнерго России

История российской энергетики ведет свой отсчет с начала XIX века, когда в стране стартовала разработка угольных месторождений. На протяжении следующего столетия энергетическая отрасль активно развивалась.

В январе 1939 года был создан Народный комиссариат электростанций и электропромышленности СССР. А 16 февраля того же года к своим обязанностям приступили сотрудники архивохранилища. С тех пор именно эта дата считается Днем архива Минэнерго России.

Работники архива хранят информацию о достижениях отечественных энергетиков самого разного уровня. На данный момент в ведомстве насчитывается более 10 млн листов документов.

День тамбовских героев

Праздник отмечается во всех городах и районах Тамбовской области. Он приурочен к памятной дате: 16 февраля 1942 года знаменитой разведчице, партизанке и уроженке Тамбовщины Зое Космодемьянской присвоили звание Героя Советского Союза посмертно. В 2020 году по предложению депутатов Тамбовской областной думы в регионе учредили праздник в память о ней и других героях.

Накануне памятной даты в школах региона и Доме молодежи прошли уроки мужества, познавательные мероприятия, патриотические игры и открылись тематические фотовыставки.

close Портрет партизанки Зои Космодемьянской, присланный в дар музею Красной Армии художницей Таисой Жаспар из Шанхая Давид Шоломович/РИА Новости

Международный день французского сорта винограда сира

16 февраля в мире празднуется Международный день французского сорта винного винограда сира. Или, как его называют во многих других странах мира, — шираза. Этот один из самых популярных сортов винограда в мире прославился своими вкусовыми характеристиками. Ценители описывают его как ягоду с нотками вкуса ежевики, вишни, розмарина и черного перца. Сегодня этот старый французский сорт винограда успешно выращивается в России и востребован отечественными виноделами.

День валенок

Этот неофициальный праздник отмечают в России 16 февраля. Точно неизвестно, кто именно придумал отмечать день исконно русской обуви в конце зимы, однако дата укоренилась. В этот день в детских садах, школах и музеях проходят тематические мероприятия. А еще этот праздник — повод выгулять валенки, которые сегодня вновь вошли в моду. Если, конечно, на улице есть снег.

Какие праздники отмечаются 16 февраля в других странах

Северная Корея — День сияющей звезды. Этот праздник посвящен дню рождения второго лидера государства, Ким Чен Ира. Дату установили в 2012 году — через год после смерти правителя. 16 февраля по всей стране проходят фестивали и музыкальные представления.

США — Дeнь пoмoщи вopчунaм. Этот национальный праздник призывает людей уделить внимание тем, кто постоянно не в настроении и ворчит. Поднимать настроение ворчунам принято угощениями и беседами по душам. Если же вдруг оказалось, что ворчун — это вы, порадуйте себя прогулкой, походом в кино, кафе или любимой песней.

США — Национальный день миндаля. Традиция отмечать необычный гастрономический праздник зародилась в Калифорнии. Все дело в том, что в этом штате США миндаль начинает цвести в феврале. А еще Калифорния наряду с Китаем удерживает пальму лидерства по производству этого ореха. Кстати, в России миндаль тоже выращивают. В основном эта культура представлена в Крыму и на Кавказе.

Церковные праздники 16 февраля

Попразднство Сретения Господня

В этот день православные продолжают вспоминать встречу старца Симеона с младенцем Христом, которая символизирует личную встречу каждого человека с Богом. Сретение Господне — один из главных праздников церковного года, который посвящен одновременно и Иисусу Христу, и Пресвятой Богородице. Его ежегодно отмечают 15 февраля.

Сретение Господне в 2025 году: дата, история и традиции праздника В середине февраля православные христиане отмечают один из главных праздников церковного календаря... 10 февраля 19:12

Собор святых Пермской митрополии

Собор утвержден 4 января 2015 года благословением патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это преходящее празднование, отмечается в первое воскресенье после 11 февраля.

16 февраля Русская православная церковь также чтит память • праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы;

• равноапостольного Николая (Касаткина), архиепископа Японского;

• благоверного князя Романа Угличского;

• святого Симеона, епископа Полоцкого и Тверского;

• святого Игнатия Мариупольского, митрополита;

• пророка Азарии;

• мучеников Папия, Диодора и Клавдиана;

• мучеников Адриана и Еввула;

• мученика Власия (Вукола) Кесарийского (Каппадокийского);

• священномучеников Иоанна Томилова, Тимофея Изотова, Адриана Троицкого, Василия Залесского, пресвитеров, пеподобномученика Владимира (Загребы), иеромонаха и мученика Михаила Агаева.

close Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Народные праздники и приметы 16 февраля

Починки

Этот праздник славянского календаря отмечался на следующий день после Сретения. В народе его называли Починками. Все потому, что после праздника крестьяне приступали к ремонту сельскохозяйственного инвентаря, готовились к весне и посевной. Считалось, что хороший хозяин не должен тянуть с хозяйственными работами до весны.

На праздник готовили специальное блюдо под названием саламата. Оно представляло собой распущенное в воде гречишное пресное тесто с маслом.

Приметы

В этот день люди внимательно наблюдали за снегом. Если вдруг начался снегопад с крупными хлопьями, ждать дождливого лета.

Какие исторические события произошли 16 февраля

1568 — испанская инквизиция приговорила к смерти всех жителей Нидерландов.



— испанская инквизиция приговорила к смерти всех жителей Нидерландов. 1571 — Иван Грозный утвердил первый в России воинский устав — «Боярский приговор о станичной и сторожевой службе».



— Иван Грозный утвердил первый в России воинский устав — «Боярский приговор о станичной и сторожевой службе». 1722 — Петр I подписал «Указ о наследии престола», согласно которому император назначал преемника по своему усмотрению, а не по старшинству.



— Петр I подписал «Указ о наследии престола», согласно которому император назначал преемника по своему усмотрению, а не по старшинству. 1923 — Говард Картер обнаружил и открыл гробницу фараона Тутанхамона.



— Говард Картер обнаружил и открыл гробницу фараона Тутанхамона. 1948 — американский астроном Джерард Койпер открыл Миранду, спутник Урана.



— американский астроном Джерард Койпер открыл Миранду, спутник Урана. 1957 — в СССР учредили медаль «За спасение утопающих».



— в СССР учредили медаль «За спасение утопающих». 1976 — Камский автомобильный завод выпустил первый автомобиль марки КАМАЗ.



— Камский автомобильный завод выпустил первый автомобиль марки КАМАЗ. 2005 — вступил в силу Киотский протокол.

Дни рождения и юбилеи 16 февраля

1731 год — родился Марчелло Баччарелли , итальянский художник-портретист эпохи барокко.



— родился , итальянский художник-портретист эпохи барокко. 1831 год — родился Николай Лесков , русский писатель, публицист, литературный критик.



— родился , русский писатель, публицист, литературный критик. 1893 год — родился Михаил Тухачевский , военачальник, маршал Советского Союза, герой Гражданской войны.



— родился , военачальник, маршал Советского Союза, герой Гражданской войны. 1925 год — родился Валерий Гинзбург, советский кинооператор, народный артист России.

Кто отмечает дни рождения