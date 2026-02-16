В столице КНДР построили улицу в честь участников боев в Курской области

В столице КНДР завершилось строительство жилого квартала для семей бойцов, погибших во время операции по освобождению Курской области от украинских захватчиков. В церемонии передачи ключей от квартир принял участие глава государства Ким Чен Ын, сообщило агентство ЦТАК.

Приказ о строительстве «улицы Сэбёль» («Новая звезда»), где будут жить семьи павших бойцов, отдал сам Ким Чен Ын. По словам главы КНДР, завершение строительства улицы с названием Сэбёль представляет собой «волнующий момент, который вписывает в историю Пхеньяна самую героическую эпоху, олицетворяющую силу Северной Кореи, ее величие, достоинство и честь».

Бои в Курской области велись с 6 августа 2024 года по 26 апреля 2025-го. В операции по освобождению региона участвовали в том числе военнослужащие из КНДР. В течение прошлого года они также помогали российским бойцам разминировать территорию Курской области.

До этого президент России Владимир Путин поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына, а также подразделения Корейской народной армии за помощь в освобождении Курской области. Российский лидер заявил о героизме и высоком уровне подготовки северокорейских военных. Он отметил, что бойцы КНДР с честью и доблестью исполнили свой долг, «покрыв себя неувядаемой славой».

