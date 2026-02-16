Размер шрифта
На Олимпиаде превзошли рекорд, принадлежавший матчу с участием России

На Олимпиаде побили рекорд, принадлежавший хоккейному матчу с участием России
Владимир Федоренко/РИА Новости

Сборная Канады одержала разгромную победу над командой Франции в матче группового раунда олимпийского хоккейного турнира.

Встреча завершилась со счетом 10:2 в пользу североамериканской команды.

В этой игре был побит рекорд Олимпийских игр по скорости трех заброшенных шайб. Форварды Том Уилсон, Флоран Дуэ и защитник Девон Тэйвз отличились с интервалом всего в 52 секунды. Это самые быстрые три гола в истории Олимпиад с участием игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Предыдущее достижение в 57 секунд принадлежало сборным Латвии и России и было установлено 16 февраля 2010 года на Играх в Ванкувере.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Хоккеисты пропустили чемпионат мира в 2025 году, а также не выступят на мировом первенстве в 2026 году.

Ранее в НХЛ предположили, при каких условиях Россию вернут на международные старты.
 
