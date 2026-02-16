В Иркутской области ученик решил уйти с уроков и подрался с сотрудницей школы

В Черемхово 12-летний мальчик подрался с сотрудницей школы и попал на видео

Ученик подрался с сотрудницей школы в Иркутской области, сообщает Babr Mash.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в школе №30 в Черемхово. Потасовка началась, когда техработница заметила, что один из школьников собирается уйти с уроков, и решила его остановить. Однако 12-летний мальчик оказал сопротивление и попытался ударить женщину, она тоже применила силу.

Чтобы утихомирить маленького хулигана понадобилось три взрослые женщины. Другие ученики записали драку на видео и выложили в сети. Полиция уже начала проверку.

До этого самарская школьница жестоко избила одноклассницу в раздевалке. Администрация школы инициировала внутреннее расследование. На следующий день, 4 февраля, агрессивную шестиклассницу поставили на внутришкольный профилактический учет. Родители пострадавшей написали заявление в полицию.

Ранее учитель и ученик подрались в екатеринбургской школе.