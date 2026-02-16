Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

В Иркутской области ученик решил уйти с уроков и подрался с сотрудницей школы

В Черемхово 12-летний мальчик подрался с сотрудницей школы и попал на видео

Ученик подрался с сотрудницей школы в Иркутской области, сообщает Babr Mash.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в школе №30 в Черемхово. Потасовка началась, когда техработница заметила, что один из школьников собирается уйти с уроков, и решила его остановить. Однако 12-летний мальчик оказал сопротивление и попытался ударить женщину, она тоже применила силу.

Чтобы утихомирить маленького хулигана понадобилось три взрослые женщины. Другие ученики записали драку на видео и выложили в сети. Полиция уже начала проверку.

До этого самарская школьница жестоко избила одноклассницу в раздевалке. Администрация школы инициировала внутреннее расследование. На следующий день, 4 февраля, агрессивную шестиклассницу поставили на внутришкольный профилактический учет. Родители пострадавшей написали заявление в полицию.

Ранее учитель и ученик подрались в екатеринбургской школе.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!