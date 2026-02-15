«Несколько шагов вперед»: в Госдуме объяснили, что нужно Telegram для снятия ограничений

Глава комитета Госдумы РФ по информационной политике Сергей Боярский рассказал, что руководство Telegram контактирует с Роскомнадзором и удаляет часть информации по требованию, однако до сих пор не соблюдает российское законодательство. По его словам, администрации мессенджера нужно сделать «еще несколько шагов вперед», чтобы снять претензии. Ранее в Общественной палате РФ заявляли, что российские власти дали понять, что «мяч» на стороне администрации Telegram» и у компании есть выбор: соблюсти требования или быть полностью заблокированными.

Руководство Telegram контактирует с Роскомнадзором (РКН) и удаляет часть материалов по требованию ведомства. Об этом в интервью «Фонтанке» сообщил комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

«Контакт существует, в отличие от WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), которые вообще никак не реагировали ни разу ни на одно письмо, ни на одни претензии. И в принципе, я не понимаю, честно вам скажу, что им, Telegram, мешает сделать еще несколько шагов вперед, чтобы отношения эти выстроить таким образом, чтобы претензии снять», — отметил депутат.

При этом Боярский заявил, что полноценно администрация платформы с российскими властями не взаимодействует и не выполняет требования законодательства РФ, а именно — не локализирует данные пользователей на территории России, не удаляет запрещенную к распространению информацию и не сотрудничает с правоохранительными органами в раскрытии тяжких преступлений.

«В законе, который мы принимали в седьмом созыве, говорится о приземлении иностранных платформ (тогда мы надеялись, что Google и все-все-все откроют здесь полномочные представительства). Это нужно не только для общения с регуляторами, как Роскомнадзор, но и с гражданами, с пользователями этих платформ. Их же тысячи, миллионы. Они должны иметь возможность пожаловаться друг на друга или на некорректную работу, спам, скам и так далее. Это не было сделано, и явно — намеренно»,

— уточнил парламентарий.

Глава думского комитета также прокомментировал недовольство граждан блокировкой мессенджера и опасения по поводу безопасности жителей приграничья, которые раньше высказывал в том числе губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Боярский заявил, что подобные сообщения требуют внимания, однако добавил, что странно доверять иностранным сетям предупреждения о ракетной опасности.

«Отключается мобильный интернет. Там остается набор инструментов, который будет работать, белый список. Там есть мессенджер «Макс». «Телеграма» там не будет никогда. Мессенджер «Макс» взаимодействует по закрытым каналам с нашими государственными структурами. А «Телеграм» — иностранная сеть. Я просто понять не могу, как мы можем доверить иностранным сетям предупреждать наших граждан о ракетной опасности. Это странно», — подчеркнул парламентарий.

Ждать ли полной блокировки?

Ранее член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в беседе с РИА Новости заявил, что работа мессенджера будет ограничиваться и дальше.

«У компании есть право выбора, либо соблюдать российское законодательство, следовать установлениям органов государственной власти, либо быть полностью заблокированным», — отметил Машаров.

Он добавил, что российские власти дали понять, что «мяч» на стороне администрации Telegram». Поэтому, по его словам, шансы на восстановление оптимальной работы зависят от руководства платформы.

О том, что мессенджер могут полностью заблокировать в РФ, заявил и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. В эфире радио Sputnik он назвал «хорошим» то, что администрация Telegram идет на контакт с РКН, но подчеркнул, что этого недостаточно.

«Но если они (руководство Telegram. — «Газета.Ru») не будут выполнять требования российского закона, им работать в нашей стране будет все сложнее и сложнее. И возможно, что они вообще не смогут здесь работать», — уточнил Клишас.

При этом в Кремле не стали отвечать на вопрос о том, какие действия РКН будет применять в отношения мессенджера в дальнейшем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос надо адресовать в ведомство, а не в администрацию президента.

Что говорит руководство Telegram?

12 февраля ограничение работы Telegram в РФ впервые прокомментировал его создатель Павел Дуров. Он заявил, что в пользу блокировки мессенджера и перевода россиян в другое приложение иногда ссылаются на пример Китая и его мессенджера WeChat, однако это сравнение ошибочно.

«Он стал абсолютным лидером в свободной конкурентной борьбе начала 2010-х, предложив китайским пользователям лучший сервис из десятков претендентов. Лишь после того как WeChat органически завоевал большинство аудитории, государство начало интегрировать в него свои услуги. Схожим образом главными мессенджерами в Корее и Японии (более 90% рынка) стали KakaoTalk и LINE — также без блокировок иностранных конкурентов и без административной поддержки», — подчеркнул Дуров.

Он уточнил, что попытка РФ «директивно навязать населению сервис» не имеет успешных примеров. В мире есть лишь три лидирующих на своих рынках локальных мессенджера, и все они, по словам предпринимателя, стали такими в результате рыночной конкуренции, а не назначения чиновниками.

«Конкуренция — движущая сила инноваций. Ее устранение лишь снизит качество жизни и безопасность общения людей», — заключил Дуров.