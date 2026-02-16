Ведущую канала «Дождь» Котрикадзе заочно приговорили к тюремному сроку

РИА Новости: Екатерину Котрикадзе приговорили к 8 годам за фейки о ВС РФ

katyakotrikadze/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ведущую телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Екатерину Котрикадзе (признана в РФ иностранным агентом) заочно приговорили к восьми годам заключения за фейки о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, приговор вынес Головинский суд Москвы.

«Назначено наказание в виде 8 лет колонии общего режима», — сказал судья.

Также суд запретил Котрикадзе администрировать сайты сроком на четыре года.

До этого российские правоохранительные органы объявили в международный розыск журналистку телеканала «Дождь» Валерию Ратникову (признана в РФ иностранным агентом). Головинский суд Москвы заочно арестовал Ратникову по делу о фейках об армии.

В октябре 2025 года главреду «Дождя» Тихону Дзядко (признан в РФ иностранным агентом) предъявили обвинение в распространении фейков о действиях российской армии.

Тогда же стало известно, что Дзядко был заочно арестован на два месяца по решению суда. Срок ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию либо с момента его задержания на территории РФ.

Ранее писателю Акунину (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) ужесточили наказание.