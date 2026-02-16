Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Ведущую канала «Дождь» Котрикадзе заочно приговорили к тюремному сроку

РИА Новости: Екатерину Котрикадзе приговорили к 8 годам за фейки о ВС РФ
katyakotrikadze/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ведущую телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Екатерину Котрикадзе (признана в РФ иностранным агентом) заочно приговорили к восьми годам заключения за фейки о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, приговор вынес Головинский суд Москвы.

«Назначено наказание в виде 8 лет колонии общего режима», — сказал судья.

Также суд запретил Котрикадзе администрировать сайты сроком на четыре года.

До этого российские правоохранительные органы объявили в международный розыск журналистку телеканала «Дождь» Валерию Ратникову (признана в РФ иностранным агентом). Головинский суд Москвы заочно арестовал Ратникову по делу о фейках об армии.

В октябре 2025 года главреду «Дождя» Тихону Дзядко (признан в РФ иностранным агентом) предъявили обвинение в распространении фейков о действиях российской армии.

Тогда же стало известно, что Дзядко был заочно арестован на два месяца по решению суда. Срок ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию либо с момента его задержания на территории РФ.

Ранее писателю Акунину (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) ужесточили наказание.
 
Теперь вы знаете
Оспа обезьян в России, мораторий на тарифы ЖКХ и китайский Новый год. Что нового к утру 16 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!