Общество

В Казани подростки жестоко избили таксиста и угнали его машину, но врезались в отбойник

В Казани подростков задержали за избиение таксиста
В Татарстане потасовка между компанией подростков и водителем закончилась аварией на дороге. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным полиции, несовершеннолетние вызвали машину, но в пути между пассажирами и 22-летним таксистом возник конфликт. В результате молодые люди избили мужчину. Один из школьников сел за руль и продолжил путь.

Компания ехала по Горьковскому шоссе, когда юноша не справился с управлением и врезался в отбойник.

«Сотрудники ППС задержали троих несовершеннолетних в возрасте от 16 до 17 лет», – сообщается в публикации.

В отношении родителей составили протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Материалы передали в управление СК РФ по региону.

До этого в Москве задержали мужчину, угрожавшего сотруднику МВД. После аварии его вызвали в полицию для выяснения обстоятельств, но мужчина не явился и стал угрожать сотруднику расправой. Москвич также отправил правоохранителю непристойные фото.

Ранее в Паттайе таксист отказался везти россиянина, испражнившегося посреди дороги.
 
