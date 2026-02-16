В Петербурге у двух мужчин выявили оспу обезьян. Ждать ли новую пандемию?

В Санкт-Петербурге выявили два случая заболевания оспой обезьян — ее нашли у мужчин, вернувшихся из отпуска в Таиланде. С начала февраля уже пять человек в России заразились этой болезнью. В Роспотребнадзоре сообщили, что риск завоза оспы в туристический сезон по-прежнему сохраняется. Ждать ли новой пандемии — в материале «Газеты.Ru».

В Санкт-Петербурге выявили два случая заболевания оспой обезьян у туристов, вернувшихся из Таиланда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Заболевшие незамедлительно госпитализированы в инфекционный стационар. Состояние пациентов удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует. <...> Распространение инфекции предотвращено», — рассказали в ведомстве.

По данным «Фонтанки», оспой заразились двое мужчин 49 лет. Оба петербуржца вернулись в Россию из Бангкока — в самолете они сидели вместе и с другими пассажирами не общались.

«Основная версия заражения — контакты во время отпуска. Пациенты находились на Пхукете, останавливались в Патонге», — сообщило издание.

Первый заболевший — мужчина, работающий в сфере красоты, — рассказал, что в период отпуска у него были близкие знакомства, в том числе с местными жителями. Второй заразившийся — менеджер среднего звена, с которым они вместе путешествовали и разделяют быт.

«Фонтанка» отметила, что после возращения оба вели замкнутый образ жизни, в том числе пользовались личным авто и не контактировали с широким кругом людей. Заразиться от них могли только родители одного из мужчин, но пока они здоровы.

Случаи в Подмосковье

В начале февраля в России уже фиксировали случаи заражения оспой обезьян. В Домодедово госпитализировали одного человека, а затем в Роспотребнадзоре сообщили о выявлении людей, которые контактировали с зараженным мужчиной.

«В Московской области подтвержден один случай оспы обезьян. Заболевание зарегистрировано у мужчины, обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью. Пациент госпитализирован в инфекционный стационар. <...> Выявлены контактные лица, за ними организовано медицинское наблюдение и режим изоляции», — рассказали в ведомстве.

14 февраля стало известно, что число заболевших оспой обезьян в Подмосковье, увеличилось до трех человек. В Домодедовской больнице, где все трое проходили лечение, рассказали, что пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. 15 февраля пресс-служба учреждения сообщила, что первый пациент, госпитализированный в начале февраля, уже выписан.

Будет ли пандемия?

Риск завоза оспы обезьян в Россию в туристический сезон сохраняется, поэтому на пунктах пропуска через госграницу действует усиленный санитарно-карантинный контроль, рассказали в Роспотребнадзоре. При этом, как отмечала ранее в беседе с «Газетой.Ru» профессор кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха Лариса Волкова, говорить о новой пандемии смысла нет.

«Вирус имеет несколько штаммов — Clade I и Clade II. Сейчас активнее распространяется первый, который легче передается между людьми. Однако говорить о новой пандемии оснований нет: ситуация остается контролируемой», — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что в России разработана вакцина «ОртопоксВак», а также имеются тест-системы и противовирусные препараты. В то же время профессор ПНИПУ посоветовала людям избегать контактов с дикими животными и людьми с симптомами заболевания, соблюдать гигиену рук, не пользоваться общими предметами быта и при уходе за больными применять средства индивидуальной защиты .

«Паника в этой ситуации вредна. Заболевание переносится легче, чем натуральная оспа, а при соблюдении мер профилактики риски минимальны», — заключила Волкова.