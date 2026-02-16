Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Политика

На Западе заявили об объединении сил, выступающих за диалог с РФ

Петро: в ЕС хватает политических голосов, призывающих к новому подходу к РФ
Владимир Сергеев/РИА Новости

В Евросоюзе есть силы, выступающие за нормализацию отношений с Россией, но европейская элита сопротивляется. Такое мнение высказал профессор политологии в Университете Род-Айленда (США) Николай Петро в эфире YouTube-канала.

Он заявил, что в Германии и других странах ЕС хватает политических голосов, призывающих к новому подходу к России, однако от «устоявшейся элиты, у которой слишком много невозвратных затрат в нынешней политике», исходит сопротивление.

По словам профессора, эти политики не могут дистанцироваться от проводившегося до сих пор курса, не нанеся ущерба собственной политической репутации.

Петро считает, что чем агрессивнее становится тон немецкого правительства, тем больше оно будет встречать сопротивление со стороны других интересов внутри страны. Другие политические силы сплотятся против него, добавил политолог.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что намерен установить прямой канал связи с РФ. Он будет полностью прозрачен для Украины, стран Европы и США, отметил политик.

Ранее Дмитриев назвал причину смены подхода ЕС к конфликту на Украине.
 
Теперь вы знаете
Оспа обезьян в России, мораторий на тарифы ЖКХ и китайский Новый год. Что нового к утру 16 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!