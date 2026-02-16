Петро: в ЕС хватает политических голосов, призывающих к новому подходу к РФ

В Евросоюзе есть силы, выступающие за нормализацию отношений с Россией, но европейская элита сопротивляется. Такое мнение высказал профессор политологии в Университете Род-Айленда (США) Николай Петро в эфире YouTube-канала.

Он заявил, что в Германии и других странах ЕС хватает политических голосов, призывающих к новому подходу к России, однако от «устоявшейся элиты, у которой слишком много невозвратных затрат в нынешней политике», исходит сопротивление.

По словам профессора, эти политики не могут дистанцироваться от проводившегося до сих пор курса, не нанеся ущерба собственной политической репутации.

Петро считает, что чем агрессивнее становится тон немецкого правительства, тем больше оно будет встречать сопротивление со стороны других интересов внутри страны. Другие политические силы сплотятся против него, добавил политолог.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что намерен установить прямой канал связи с РФ. Он будет полностью прозрачен для Украины, стран Европы и США, отметил политик.

