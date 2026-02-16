Размер шрифта
Для уральца запросили почти 15 лет колонии за расправу над семьей 30 лет назад

Прокуратура Свердловской области

Гособвинение попросило назначить Виктору Петриченко, обвиняемому в убийстве семерых человек на праздновании Нового года в Каменске-Уральском более 30 лет назад, наказание в виде 14 лет 11 месяцев лишения свободы. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.

По данным надзорного ведомства, прокурор на судебных прениях предложил отправить подсудимого в исправительную колонию строгого режима. Также гособвинитель заявил ходатайство о взыскании с него 10 миллионов рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшей. Вину Петриченко признал полностью.

Обвиняемого поймали в Амурской области спустя 32 года после преступления. В январе 2025 года его арестовали в Каменске-Уральском.

Следствие установило, что утром 31 декабря 1992 года в здании железнодорожного вокзала «Свердловск-Пассажирский» он познакомился с группой людей, после совместного распития спиртного был приглашен на празднование Нового года. По версии следствия, во время торжества он поочередно выманивал детей и убивал их, а взрослым подмешивал лекарство в алкоголь. Всем потерпевшим наносил удары по голове слесарным молотком.

Жертвы скончались на месте. После этого обвиняемый похитил имущество на сумму более 86 тысяч рублей и скрылся. Среди погибших — 40-летний мужчина, его 37-летняя жена, их 13-летний сын и 12-летняя дочь, а также родственники семьи из Пермского края и Каменска-Уральского.

Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном убийстве из корыстных побуждений. По данным регионального управления СК РФ, по результатам экспертиз Петриченко признан вменяемым. Дело рассматривает Красногорский районный суд Каменска-Уральского.

Ранее в Свердловской области судили Сергея Березовича за убийство 13-летней девочки, совершенное в 2007 году.
 
