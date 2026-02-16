Размер шрифта
Зеленский отказался повторять «ошибку 2014 года»

Зеленский: Украина не повторит ошибку 2014 года и не будет отдавать территории
Украина не станет повторять ошибку 2014 года и не будет просто так отдавать России территорию. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Politico.

По его словам, действия Украины в начале 2014 года «были большой ошибкой в самом начале». Он в очередной раз повторил, что Россию якобы может остановить лишь давление и сила.

«Нельзя, я имею в виду, остановить [президента России Владимира Путина] поцелуями или чем-то подобным, цветами. Мой совет всем – не делать этого с Путиным, иначе это будет первый шаг. Затем за пять лет он обновит свою армию, увеличит количество солдат, его армия будет хорошо обучена», – сказал Зеленский.

Крым присоединился к Российской Федерации в марте 2014 года по результатам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за возвращение в состав российского государства. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия была вынуждена поддержать жителей Крыма в 2014 году.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина просто отдала Крым России.
 
