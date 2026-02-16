Стали известны подробности о напавшем на прихожанок храма в Челябинске

В Челябинске суд вечером 16 февраля изберет меру пресечения для 24-летнего местного жителя, напавшего на прихожанок в храме. Об этом сообщил kp.ru глава городской полиции Александр Рябоконь.

По его словам, подозреваемый не судим, официально не трудоустроен и имеет вторую группу инвалидности.

Следственным отделом по Центральному району Челябинска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами «а» и «и» части 2 статьи 105 УК РФ — покушение на двух лиц из хулиганских побуждений.

По данным следствия, утром 15 февраля 25-летний мужчина в церкви иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» во время богослужения нанес ножевые ранения двум женщинам 53 и 74 лет. Пострадавших доставили в больницу. Одной из них наложили повязку, второй зашили рану.

Как рассказали очевидцы, молодой человек стоял рядом с 74-летней женщиной, которая сделала ему несколько замечаний — он бормотал, не снимал рюкзак и мешал проведению службы. После замечания мужчина вышел из храма, а спустя несколько минут вернулся с ножом и дважды ударил пенсионерку. Под удар также попала сестра-послушница, находившаяся рядом. Обе пострадавшие госпитализированы.

