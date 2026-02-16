Эксперты рассчитали стоимость продуктов для выпекания блинов

«Такском»: приготовление блинов в 2026 году стало дешевле на 3%

В этом году стоимость набора продуктов, необходимых ля приготовления блинов, снизилась по сравнению с прошлым годом на 3%. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование аналитиков платформы фискальных данных «Такском».

Общая стоимость продуктов в среднем составляет 562,75 рубля. Так, килограмм сахара обойдется россиянам в 63,01 рубля, десяток яиц – в 118,44 рубля. Сливочное масло в среднем стоит 197,09 рубля, 0,9 литра молока – 90,57 рубля.

Кроме того, килограмм соли обойдется в 24,93 рубля, муки – 68,71 рубля.

Эксперты проанализировали 56 млрд кассовых чеков в период 1 по 8 февраля .

В «Руспродсоюзе» до этого пояснили, что основное влияние на снижение стоимости оказало удешевление яиц и сливочного масла. Таким образом, традиционное масленичное угощение в 2026 году стало немного доступнее для российских семей.

