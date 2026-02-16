Размер шрифта
На Украине предъявили обвинение пытавшемуся сбежать из страны экс-министру энергетики

Экс-министру энергетики Украины Галущенко предъявили обвинение в отмывании денег
Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывшему министру юстиции Украины и экс-главе минэнерго Герману Галущенко, задержанному при попытке выезда из страны, предъявлено обвинение в отмывании денег. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в Telegram-канале.

По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании в Карибском море) по инициативе преступной организации был зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около $100 млн инвестиций. Фонд возглавил гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис, который занимался отмыванием доходов, полученных преступным путем.

В НАБУ уточнили, что среди «инвесторов» фонда была семья Галущенко. За участие в преступной схеме на их счета в швейцарских банках было перечислено более $7,4 млн. Еще более 1,3 млн швейцарских франков и €2,4 млн было выдано наличными. Часть этих средств экс-министр потратил на обучение детей в Швейцарии, другую — разместил на счетах бывшей жены. Остальные средства были положены на депозит, от которого семья Галущенко получала дополнительный доход, тратя его на собственные нужды.

15 февраля издание «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщило о задержании Германа Галущенко при попытке уехать из страны.

Галущенко занимал пост министра энергетики с 2021 по 2025 год. Затем он несколько месяцев в прошлом году возглавлял минюст Украины, пока не был уволен из-за причастности к коррупционной схеме в сфере энергетики бизнесмена и «кошелька» украинского лидера Тимура Миндича. За отставку Галущенко проголосовали 323 депутата Верховной рады.

Ранее стало известно об «удивлении» Зеленского из-за масштабов коррупции на Украине.
 
