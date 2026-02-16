Размер шрифта
Скончалась звезда «Кин-дза-дза» Людмила Солоденко

Умерла актриса Людмила Солоденко
Мосфильм

Актриса Людмила Солоденко, известная по фильмам «Кин-дза-дза» и «ТАСС уполномочен заявить», скончалась на 77-м году жизни. Об этом сообщается на портале kino-teatr.ru.

Согласно опубликованной информации, Людмила Михайловна Солоденко родилась 4 сентября 1949 года в Одессе и умерла 13 февраля 2026 года.

Солоденко окончила Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. В разные годы она была солисткой Эстрадного оркестра Эдди Рознера и выступала под сценическим именем Лона Лонг. В кино актриса начала сниматься с 1972 года.

Солоденко также снялась в фильмах «Хроники ночи», «Восьмое чудо света», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Последний визит», «Биндюжник и король», «Цена сокровищ», «Курорт особого назначения» и других.

До этого в возрасте 77 лет умер артист театра Владимир Рулла. Он работал с 1981 по 2004 год в Российском академическом молодежном театре, за это время исполнил более 30 ролей.

Ранее в Великобритании на 105-м году жизни скончалась актриса Элизабет Келли.
 
