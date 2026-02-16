Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой для НАТО

Генсек Рютте: Россия останется угрозой для НАТО даже после мира на Украине

Россия продолжит оставаться долгосрочной угрозой для НАТО даже после завершения конфликта на Украине, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Давайте сначала заключим мирное соглашение, а потом посмотрим, что будет. Но для НАТО сейчас совершенно ясно, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу для всей территории НАТО», — сказал Рютте.

При этом накануне он заявлял, что Североатлантический альянс достаточно силен, чтобы Россия «не стала пытаться на него нападать». Рютте отметил, что если бы столкновение России и военного блока произошло прямо сейчас, то последний якобы вышел бы из него победителем.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в прошлом году российский лидер вновь повторил это. По словам Путина, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Путин обратил внимание, что сейчас нагнетается истерия по поводу того, что Россия якобы нападет на Европу. Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность».

Ранее Путин выразил готовность «как угодно» зафиксировать отсутствие планов нападения на Европу.