Оренбургская область продлила режим самоизоляции до 31 мая

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил самоизоляцию до 31 мая, пишет оперштаб региона.

«Режим самоизоляции в регионе продлён до конца мая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 17 мая начинают работу туристические агентства и МФЦ при соблюдении санитарных норм.

В Оренбургской области коронавирусом заразились 1470, скончались пять человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Кубани проверяют видео с вечеринкой в клубе во время самоизоляции