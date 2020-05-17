Коронавирус за сутки выявили у 9 709 человек в России

За минувшие сутки в 85 регионах России обнаружили 9709 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4116 случаев (42,4%) нашли у контактных лиц без клинических проявлений болезни, передает оперативный штаб.

Прирост числа выздоровевших составил 4207. Число летальных случаев за 24 часа увеличилось на 94.

Всего на сегодняшний день в стране выявили 281 752 заболевших. Вылечились после заражения 67 373 пациента, а скончался — 2631.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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