В Великобритании число смертей от коронавируса превысило 34 тысячи

В Великобритании за сутки от коронавируса умерли 468 человек, что увеличивает общее число жертв до 34 466, пишет минздрав страны.

15 мая погибли 384, 14 мая — 428, 13 мая — 494 пациента.

Всего в стране коронавирусом заразились 240 тысяч. С 13 мая Великобритания начала ослаблять карантин: граждане могут заниматься спортом и гулять на улице. Также некоторые компании возобновили работу.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Молдавии число случаев коронавируса приблизилось к шести тысячам

— Премьер Испании хочет в последний раз продлить режим повышенной готовности