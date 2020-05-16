Неизвестные «заминировали» аэропорт, больницы и метро Москвы

Все станции московского метро, аэропорт Домодедово, родильные дома и инфекционные больницы получили сообщения о якобы заложенных бомбах в зданиях. Об этом рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

По словам источника, эвакуировать людей после получения сообщений не стали. В настоящее время на местах работают специалисты.

В целом за последний год в городах России много раз «минировали» суды, станции метро, самолеты, школы, детские сады, торговые центры, а также по одному разу такое сообщение получали телецентр «Останкино» и редакция «Газеты.Ru». По предварительным данным, все анонимные сигналы об угрозах не подтвердились.

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