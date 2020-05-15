Еще 74 пациента с COVID-19 скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве скончались 74 пациента с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, сообщает столичный оперативный штаб по мониторингу ситуации.

Общее число жертв коронавируса в Москве выросло до 1432 человек.

По состоянию на 15 мая, в России зафиксировано 262 843 случая новой коронавирусной инфекции, из них 2418 — с летальным исходом. Вылечились 58 226 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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