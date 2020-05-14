В Италии за сутки от коронавируса умерли 262 человека, что увеличивает общее число смертей до 31 368, пишет минздрав страны.

В стране коронавирусом заразились 223 тысячи, выздоровели 115 тысяч пациентов.

Последние дни суточное число смертей не поднимается выше 200. Наибольший показатель был зафиксирован в конце марта — 969 скончавшихся.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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