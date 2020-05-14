В метро Москвы оштрафовали почти 200 человек за нарушение масочного режима

В метро Москвы за последние двое суток были оштрафованы 198 человек за нарушение масочного режима. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Султанова.

По его словам, до введения масочного режима в столичном метрополитене в масках были лишь 58% пассажиров, сейчас же их количество выросло до 98%.

Султанов напомнил, что за появление в общественном месте без средств индивидуальной защиты полагается штраф.

При этом он подчеркнул, что главной целью проверок являются не штрафы, а повышение безопасности во всем общественном транспорте Москвы.

С 12 мая в столице начал действовать масочный и перчаточный режим.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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