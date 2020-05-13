Выпускники школ смогут выбрать, сколько предметов ЕГЭ сдавать

Выпускники школ смогут выбрать, сколько предметов ЕГЭ они будут сдавать для поступления в университеты, пишет ТАСС со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

«При этом у них (выпускников) есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления», — сказал Кравцов.

Ранее Минпросвещения объявило о переносе ЕГЭ и отмене ОГЭ из-за коронавируса.

В России выявлено 242 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2212 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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