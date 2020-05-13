Во Франции число смертей от коронавируса превысило 27 тысяч
Во Франции число смертей от коронавируса за сутки увеличилось на 83, достигнув 27 074, пишет минздрав страны.
Отмечается, что 17 101 пациент умерли в больницах, 9 973 — в домах престарелых и других медицинских учреждениях.
Всего во Франции коронавирусом заразились 178 тысяч, выздоровели 58 тысяч.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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