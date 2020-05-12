Попова заявила о росте доли детей с коронавирусом

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что доля детей среди пациентов с коронавирусом увеличилась до 7%, пишет РИА «Новости».

«Увеличился удельный вес, увеличилась доля детей до 17 лет. Если еще три недели назад эта доля составляла 5%, то сегодня это почти 7% вовлечения детского населения», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора призвала родителей бережно относиться к здоровью детей.

В России выявлено 323 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2116 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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